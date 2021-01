Anderson Brasileiro comemora 20 anos de carreira. Taís Ramos

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 17:35 | Atualizado 04/01/2021 20:24

O advogado Anderson Brasileiro anuncia que em comemoração ao seus vinte anos na advocacia, lançará seu primeiro livro sobre Direitos Humanos, especificamente sobre crianças e adolescentes em situação de rua.

Aos 17 anos de idade, Brasileiro começou sua vida acadêmica na Unig (Universidade Iguaçu), sempre com ótima pontuação. Com dedicação, ele concluiu a graduação e foi aprovado na primeira prova da OAB que realizou, no ano 2000. Em seguida iniciou uma carreira brilhante em sua cidade natal, Nova Iguaçu e expandiu rapidamente para a capital do Rio de Janeiro e demais comarcas como Duque de Caxias, Niterói, entre outras regiões do Grande Rio.

Para o advogado, o maior patrimônio é sua família. Em 2003, casou-se com Patrícia Brasileiro, com quem tem 3 filhos: João Vitor, 14 anos, e os gêmeos Emanuel e Miguel, de 10 anos, que são o alicerce e sustentação dessa carreira consolidada.

Anderson Brasileiro com sua esposa Patrícia Brasileiro e os filhos, João Vitor, 14 anos, e os gêmeos Emanuel e Miguel, de 10 anos. Taís Ramos

O iguaçuano ainda nos contou sobre suas transições na carreira. “Durante o tempo em que comecei a advogar até hoje, muitas mudanças ocorreram no judiciário e passei por todas sem desistir, e sem desanimar, me orgulho disso!”, exclamou o advogado, que tem ampla experiência com o direito previdenciário.

Ah! Em off, o advogado nos contou sobre suas paixões como, a música, suas participações em corridas, maratonas e meia maratonas e seu amor por motos. Siga-o Dr. Anderson no instagram, @anderson.brasileiro

Atividades físicas e corridas são práticas diárias na vida do iguaçuano. Divulgação