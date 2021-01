Mateus Amorim vence FESTU. Alexandre Gomes

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 20:44

O ator Mateus Amorim foi o vencedor do maior Festival Universitário do país, o FESTU. Ele levou o título de melhor ator e melhor texto no monólogo ‘A Jornada do Herói’, com o apoio do grupo teatral da Escola Fábrica dos Atores & Materiais Artísticos, em Nova Iguaçu.

Mateus Amorim levou o título de melhor ator e melhor texto no maior Festival Universitário do país. Lorena Zschaber

O concurso foi online e disputado entre grandes universidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Mateus cursa Letras - Português/Literaturas na UFRRJ, no campus de Nova Iguaçu. Ele dedicou a vitória a cultura da Baixada Fluminense. Sucesso! O concurso foi online e disputado entre grandes universidades dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Mateus cursa Letras - Português/Literaturas na UFRRJ, no campus de Nova Iguaçu. Ele dedicou a vitória a cultura da Baixada Fluminense. Sucesso!