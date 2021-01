Por O Dia

Com o novo conceito Beauty Artist, que são os verdadeiros artistas da beleza, a maquiadora e empresária Bruna Guimarães torna cada noiva uma obra de arte, valorizando pontos forte da sua beleza natural. Com mais de 10 anos na área da beleza Bruna vem dividindo sua carreira com casamentos, cursos, workshops e até entrevistas na TV.

A maquiadora e empresária Bruna Guimarães produziu mais de 400 noivas ao longo de sua carreira. Taís Bastos

Especializada em noivas, Bruna encontrou sua paixão e entrega todo amor e dedicação a elas, produzindo ao longo de sua carreira mais de 400 noivas. Por esse motivo escolheu a cidade de Nova Iguaçu para abrir o Atelier Bruna Guimarães - Dia De Noiva, onde a noiva desfruta de um espaço especial - pensado para a produção do seu grande dia! Com toda estrutura, que conta com suíte exclusiva, banheira de hidromassagem e todo conforto para ela e suas acompanhantes.‘Trabalhar com noivas é algo muito além de uma simples maquiagem e penteado, você faz parte de um dos momentos mais importantes para uma mulher, você irá participar e realizar o tão sonhado dia para uma noiva. Desde o primeiro atendimento, a prévia, a organização do cronograma para que tudo esteja perfeito no dia do casamento’, disse Bruna.A maquiadora vem se qualificando ao longo dos anos e coleciona certificados nacionais e internacionais. Uma das técnica do momento são os Penteados Russos no qual Bruna aprendeu , se aperfeiçoou e hoje é referência em todo o grande Rio.Há muito tempo a maquiagem e penteado deixaram de ser algo supérfluo em casamento para se tornar um dos principais e primeiros contratos a serem fechados pelas noivas. Bruna nos conta que sua agenda está fechada com datas para 2022 com mais de 2 anos de antecedência. Com técnicas atualizadas e com os melhores produtos no mercado, a empresária consegue realçar a beleza e acentuar os pontos fortes desde uma maquiagem mais natural até um make com camuflagem.