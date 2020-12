Unidade recém-aberta na Praça Zé Garoto desafoga Centro de Triagem ao Coronavírus (foto) Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - A procura pelos testes de sorologia e swab para diagnóstico da Covid-19 nas unidades de saúde de São Gonçalo aumentou desde a última semana. Para evitar filas no Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, a Secretaria de Saúde abriu nesta terça-feira (1º/12) mais uma sala para a realização dos exames. O fluxo de atendimento da unidade foi direcionado para o posto montado na Praça do Zé Garoto. Diariamente são feitos cerca de 800 testes, das 8h às 17h.

"O número de casos de coronavírus vem crescendo na Região Metropolitana e a procura pelos testes também. Desde o início da pandemia criamos espaços para testagem e montamos hospitais com toda infraestrutura para atender a população, inclusive vindos de municípios vizinhos que nos procuram", garantiu o prefeito José Luiz Nanci.

Publicidade

A Prefeitura também intensificou o trabalho de higienização e sanitização na cidade. Ruas, avenidas, unidades de saúde e prédios públicos continuam recebendo os agentes da Vigilância Epidemiológica. Através das motofogs e dos aparelhos costais, técnicos estão usando quartenário de amônio de quinta geração, produto utilizado na China para o mesmo fim.

POSTOS DE TESTAGEM — Além da Praça do Zé Garoto e do Centro de Triagem, a população pode realizar o teste rápido ainda no PAM Coelho, PAM Neves; PAM Alcântara; Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho; Clínica da Criança (0 a 12 anos); Polo Sanitário Rio do Ouro; Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, na Zé Garoto; Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina; Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa; e o Polo Sanitário Hélio Cruz, no Alcântara.

Publicidade

Outra unidade que realiza esse exame é a Clínica Municipal Gonçalense Mutondo, de segunda a sexta, das 8h às 22h, e sábado das 8h às 15h. O Centro de Triagem ao Coronavírus atende todos os dias das 8h às 18h e o Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças funciona diariamente em sistema de plantão 24h.