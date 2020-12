Os animais serão destinados à soltura assim que avaliadas as suas condições de saúde Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Em uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Comando de Polícia Ambiental (CPAM), 44 aves silvestres e uma iguana foram resgatadas em São Gonçalo nesta quinta-feira (03). A operação atendeu a duas denúncias e duas pessoas foram conduzidas à delegacia.

Durante a primeira incursão, em Tribobó, os agentes recuperaram um tucano que estava sendo mantido preso em uma gaiola (foto na galeria abaixo). O acusado foi levado até a Delegacia de Rio do Ouro (75ª DP), onde o caso foi registrado. Já na segunda ação, realizada a pedido do Ibama, 43 pássaros das espécies coleiro, tico-tico, tiziu e trinca-ferro, além de uma iguana, foram resgatados no bairro Galo Branco. Uma pessoa foi conduzida até a Delegacia do Mutuá (72ª DP).

Os animais serão destinados à soltura assim que avaliadas as suas condições de saúde e, se necessário, tratados antes de libertados em área de proteção ambiental da cidade.