A prioridade é dos bairros com maior número de casos notificados pela Vigilância Epidemiológica Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 03/12/2020 12:43

SÃO GONÇALO - A Prefeitura intensificou o trabalho de desinfecção das ruas da cidade com o auxílio de 22 motos adaptadas para trabalhar no combate ao coronavírus, chamadas de motofogs. A Secretaria de Saúde está empregando a mesma tecnologia utilizada pelos chineses, que é o uso do quaternário de amônio de 5ª geração diluído em glicerina vegetal.

“A sanitização das ruas é extremamente importante para conter a doença no município. O quaternário tem a função desinfetante contra fungos, bactérias e vírus”, explica o prefeito José Luiz Nanci.

Todo o trabalho é monitorado pela Vigilância Ambiental, através de um sistema que consegue identificar, em tempo real, em quais ruas as equipes já efetuaram o serviço. A prioridade é dos bairros com maior número de casos notificados pela Vigilância Epidemiológica.

"Estamos fazendo a pulverização do produto nas ruas e bairros onde a incidência do coronavírus é mais alta. As motos têm duas velocidades. No deslocamento da base até o local da ação, a velocidade máxima é de 60 quilômetros. Quando o produto começa a ser liberado, a velocidade é de 10 a 15 quilômetros para que todos os locais possam ser atendidos. Outra vantagem é que a cada cinco segundos nós acompanhamos as informações e podemos ver a eficácia da ação”, completa Adaly Fortunato, diretor da Vigilância Ambiental.

Ainda de acordo com Adaly, os funcionários foram capacitados e estão trabalhando com todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários: máscara, viseira, luva e macacão.



Os agentes percorreram esta semana os bairros Anaia Grande, Ipiíba, Jardim Bom Retiro, Jardim Catarina e Antonina na segunda-feira (30), Anaia Pequeno, Arrastão, Pacheco, Gebara, Jardim Catarina e Nova Cidade na terça (01º), Arsenal, Jardim Tiradentes, Lagoinha, Guaxindiba, Jardim Catarina e Trindade na quarta (02). Nesta quinta (03), os agentes percorrerão as regiões de Engenho do Roçado, Jardim Miriambi, Marambaia, Santa Luzia, Luiz Caçador, Recanto Acácias. A amanhã (sexta, 04) será a vez das localidades do Rio do Ouro, Laranjal, Monjolos, Largo da Ideia e Mutondo.