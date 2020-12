Rita Carvalho, especialista em Desenvolvimento Humano, é a organizadora dos artigos que serão publicados nesta antologia pela editora Proverbo Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 03/12/2020 15:02 | Atualizado 03/12/2020 15:17

SÃO GONÇALO - A Editora Proverbo, em parceria com Rita Carvalho, especialista em Desenvolvimento Humano, abriu inscrições públicas e gratuitas até o próximo dia 10 para a coletânea Autocuidado – O milagre que vem de dentro. A proposta da antologia é unir e dar visibilidade a mulheres que viveram experiências marcantes e queiram dividir seu aprendizado de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.





Tendo por foco ser instrumento para a realização dos sonhos de autores iniciantes, jovens e/ou independentes, a Proverbo busca criar chamadas para publicações com temas diversos. "Sob a bandeira do espírito de cooperação e fé neste momento diferenciado pelo qual vive o mundo, e na certeza de que isso tudo vai passar, a editora quer que a cultura seja um refrigério e um escape saudável a todos os que sofrem com esta tão cruel pandemia", diz a organizadora. Os textos enviados para a coletânea que forem aprovados pela editora para publicação podem ser utilizados integralmente ou sofrerem revisões. Não há custo para se inscrever no edital. Mais informações podem ser obtidas no site proverboeditora.com.br/autocuidado

Com formação em Administração de Marketing, Gestão Empresarial e Coaching de Performance Comportamental, Rita Carvalho é especialista em desenvolvimento de pessoas, terapeuta holística, master trainer e instrutora de cursos livres voltados para o desenvolvimento pessoal, profissional e de negócios. Coautora do livro Construa a sua Sorte, pela Editora Saphi, e colaboradora de alguns blogs, como o balzaqueando.com, ela é fundadora da RC Potencializando Vidas e idealizadora do Projeto V.I.V.E.R.