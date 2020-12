Centro de Especialização Odontológica Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Dois importantes equipamentos de saúde foram abertos nesta quinta-feira (03) pelo prefeito de São Gonçalo, José Luiz Nanci. Instalados junto ao Posto de Atendimento Médico (PAM) de Neves, o Centro Especializado em Reabilitação (CER) e o Centro de Especialização Odontológica (CEO) começam a atender a população encaminhada pela Central de Regulação. (Veja fotos na galeria abaixo)

“Não é apenas uma reforma do espaço físico, mas também a ampliação de serviços. Estamos trazendo especialidades odontológicas, com cadeiras equipadas com raio x e consultório adaptado pata atender pessoas com deficiência e também um centro de reabilitação que vai beneficiar toda a população”, garantiu.

Publicidade

A costureira Rosane Tavares da Silva, de 50 anos, moradora do bairro de Neves, foi ao PAM buscar informações sobre o novo serviço de reabilitação: “Meu irmão sofreu um acidente de carro, é cadeirante e fazia sessões de fisioterapia na Pestalozzi de Niterói. Além de ser distante, é muito difícil a locomoção. Mas graças a Deus ganhamos este serviço. Uma maravilha”, comemorou.

De acordo com o prefeito, o CER tem o objetivo de dar assistência de atenção à saúde integral à pessoa com deficiência, para desenvolver o seu potencial físico, psicossocial, profissional e educacional. Paralelamente, o CEO oferecerá à população serviços de diagnóstico bucal, com ênfase na detecção do câncer de boca; periodontia; estomatologia; cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros; endodontia; e atendimento a pessoas com deficiência.

Publicidade

Além do CER e do CEO, o PAM Neves oferece à população 15 especialidades médicas, entre neurologia, pediatria, ginecologia, ortopedia, angiologia, clínico geral, infectologia e cardiologia.