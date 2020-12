O kit é composto por arroz, açúcar, feijão, macarrão com ovos, leite integral, biscoito doce, biscoito salgado, achocolatado e suco Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Na próxima segunda-feira (7), a Prefeitura dá início à 6ª e 7ª entregas do kit-merenda escolar aos 47 mil estudantes matriculados nas 150 instituições da Rede Pública Municipal. A ação será dividida em nove polos de distribuição, das 8h às 17h, segundo o cronograma divulgado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), através do Departamento de Alimentação Escolar (DAE).



A medida contempla todos os estudantes, até as turmas de Educação para Jovens e Adultos (EJA), e as creches municipais – inclusive particulares conveniadas. O kit é composto por arroz, açúcar, feijão, macarrão com ovos, leite integral, biscoito doce, biscoito salgado, achocolatado e suco.

"A distribuição do kit merenda vem sendo mais uma das medidas da administração para o enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19, o que infelizmente acabou levando à suspensão das aulas. Com a intenção de ajudar a todos, procuramos fazer o nosso papel e minimizar ao máximo esses efeitos", disse o secretário municipal de Educação, Maurício Nascimento.

Ao receber os alimentos, o responsável pelo aluno assina um termo de compromisso de não vender ou dar destino diferente aos produtos senão o consumo pelo próprio estudante e sua família. É necessário também apresentar cópia de um documento oficial de identificação com foto e usar a máscara no momento do recebimento. Para a segurança de todos, é necessário que o responsável vá sozinho até o local da entrega.





Confira os locais e datas para a retirada do kit merenda escolar através do link: https://www.saogoncalo.rj.gov.br/?page_id=20950

O kit-merenda foi adquirido com a verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), que seria destinada à merenda escolar em tempos sem pandemia. Para garantir a qualidade dos produtos, a Semed contou com aprovação do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), que homologou as marcas, garantindo que os produtos fornecessem conteúdo nutricional necessário para o desenvolvimento dos alunos. Vale ressaltar que, para garantir a lisura do processo de compra, todos os procedimentos foram acompanhados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública.