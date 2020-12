Alberto Rodrigues, o idealizador do projeto que ganhará desdobramentos Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Inspirado na bem-sucedida segunda edição do Festival Literário de São Gonçalo (Flisgo), que este ano precisou ser virtual devido à pandemia do novo coronavírus, o coordenador do evento, Alberto Rodrigues, já planeja uma agenda recheada de arte, poesia e militância para 2021. Com data e formato ainda sendo definidos, os eventos serão: a primeira edição do Flisgo Literaturas Pretas, em janeiro, e a primeira edição do Flisgo Mulher, em março, além de pretender tornar realidade seu projeto mais especial: a Flisgoteca, que levará literatura a salas de leitura em comunidades periféricas.

Realizado sem apoio governamental ou privado, o Flisgo foi realizado entre os dias 20 e 23 de novembro, com a participação de mais de 200 escritores nacionais, residentes dentro e fora do Brasil, e a apresentação de mais de 100 profissionais das artes, como músicos, artistas plásticos e atores. "Ao contabilizar os números do evento, observamos o impacto que iniciativas como a nossa promovem no cenário cultural nacional. Além disso, o festival inovou, como o primeiro evento literário on-line que apresentou uma página de e-commerce completamente voltada para a venda de livros dos participantes do evento, em parceria com a Milanesa Store", comemora Alberto.

Balanço do Flisgo em números:

Mais de 50h de ações artísticas e culturais

4 saraus da região

1 sarau estadual (SP)

1 sarau internacional (Portugal)

Mais de 35 painéis literários

4 mostras de artes

Mais de 60 lançamentos de livros

Mais de 6 países presentes

Mais de 300 fazedores de arte e cultura participando com painéis, mostras, saraus e lançamentos

Protagonismo do movimento negro

Espaço de discussão de pautas das minorias sociais: quilombolas, povos originários, comunidade LGBTQIA+, arte periférica e descentralizada