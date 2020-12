Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde nesta sexta-feira (04), a cidade chegou a 790 no total de mortos em decorrência do novo coronavírus após a morte de mais seis infectados só no dia de ontem (03). Até agora, o município soma 24.200 casos confirmados de Covid-19, sendo 22.729 deles curados, desde o início da pandemia.

No momento, há 93 doentes hospitalizados e outros 593 se recuperando em quarentena domiciliar. Hoje existem 52 óbitos sendo investigados quanto à causa. A cidade figura no estágio Amarelo 2, de risco médio de contaminação, segundo indicadores que integram o denominado covidímetro.