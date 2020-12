O teste realizado é o RT-PCR, através da coleta de amostras de secreção do nariz com uma espécie de cotonete Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 04/12/2020 19:31 | Atualizado 04/12/2020 22:48

SÃO GONÇALO - O Hospital Alberto Torres e a UPA do Colubandê foram dois dos três locais escolhidos pela Secretaria de Estado de Saúde para começar a testagem em massa de Covid-19 em território fluminense nesta sexta-feira. O terceiro ponto é o Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda. A capacidade total será para 1.500 exames por dia.

Para realizar o exame gratuito, é preciso agendar pelo aplicativo Dados do Bem, onde o paciente (acima de 12 anos) se cadastra e preenche um questionário de autoavaliação. O app faz a seleção de pacientes segundo o quadro de saúde descrito por eles, priorizando os perfis que pareçam mais graves. A testagem é direcionada aos pacientes sintomáticos, entre o primeiro e o sétimo dia do início dos sintomas, que tenham tido contato próximo de casos confirmados da doença. Após receber o resultado, caso seja positivo para Covid-19, o paciente indica até cinco contatos próximos para realizarem testes também. O agendamento é diário, das 7h às 19h. O programa deve ser baixado pelo site dadosdobem.com.br.

O teste realizado é o RT-PCR, através da coleta de amostras de secreção do nariz com uma espécie de cotonete. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, as unidades para testagem serão ampliadas nos próximos dias de acordo com o comportamento da curva de infecção da Covid-19 no estado e na capital. Além da testagem, a Secretaria anunciou também a abertura de novos leitos UTI nas unidades estaduais, em um total de 348.

São Gonçalo já oferece testes rápidos para diagnóstico do coronavírus em 13 unidades municipais. Os exames já são feitos diariamente das 8h às 17h nos PAMs Coelho, Neves e Alcântara; Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho; Clínica da Criança (0 a 12 anos); Polo Sanitário Rio do Ouro; Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, na Zé Garoto; Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina; Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa; Polo Sanitário Hélio Cruz, no Alcântara. Na Clínica Municipal Gonçalense Mutondo, são realizados de segunda a sexta, das 8h às 22h, e sábado das 8h às 15h. O Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, atende todos os dias das 8h às 18h e o Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças funciona diariamente em sistema de plantão 24h.