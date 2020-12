Enzo está internado no CTI; pai apresenta os mesmos sintomas Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - A população gonçalense se sensibilizou com a caso do pequeno Enzo Raphael, de um ano e sete meses, que na tarde do último domingo (06) deu entrada no Pronto Socorro Infantil, no bairro Zé Garoto. Com febre, tosse, cansaço e diarreia, a criança está no leito 2 do Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Ele é o mais jovem paciente de Covid internado hoje na cidade.

A mãe do menino, a dona de casa Tatiane Mary Nogueira, de 32 anos, acredita que o filho possa ter contraído a doença do pai, que no momento apresenta os mesmos sintomas provocados pelo novo coronavírus.

"Meu marido trabalha com comércio e nos últimos dias vinha manifestando o mesmo quadro. Estou cuidando do Enzo, mas preocupada com meus outros quatro filhos que estão em casa. Ele está recebendo toda a atenção aqui no hospital, mas é muito complicado. Nossa cabeça dá um nó", lamentou Tatiane, moradora do bairro Engenho Pequeno.