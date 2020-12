No momento, 87 infectados pelo novo coronavírus estão hospitalizados na rede pública municipal de Saúde, enquanto outros 469 se recuperam em quarentena domiciliar Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Pelo último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade ultrapassou o número de 23 mil pacientes curados de Covid-19 dentre 24.371 casos confirmados. Mas a população não deve relaxar: o número de casos e de internações vem aumentando no município. No momento, 87 infectados pelo novo coronavírus estão hospitalizados na rede pública municipal de Saúde, enquanto outros 469 se recuperam em quarentena domiciliar. Em toda a pandemia, 797 pessoas morreram da doença, e ainda há 45 outros óbitos sob investigação.

O prefeito José Luiz Nanci determinou a abertura de novos leitos nos Hospitais de Retaguarda Gonçalense (antigo Menino Deus) e Franciscano Nossa Senhora das Graças (Hospital das Freiras), no bairro Lagoinha. As duas unidades devem ganhar cerca de 60 leitos, entre enfermaria e CTI.

"Temos os equipamentos, como respiradores e monitores, e estamos no momento fazendo a contratação de mais médicos, enfermeiros e demais profissionais necessários para a abertura dos espaços. Não há nenhum paciente aguardando vaga em nossa rede pública. Desde o início da pandemia, trabalhamos para garantir atendimento digno a nossa população", declarou o prefeito durante uma de suas visitas às unidades de saúde.

Devido ao aumento de casos, internações e mortes nas últimas duas semanas, São Gonçalo regrediu do estágio Amarelo 1 (baixo risco de contaminação) para Amarelo 2 (risco médio), de acordo com a classificação do covidímetro. O índice leva em consideração o percentual de ocupação de leitos de UTI adulto dedicados ao Covid-19, pelo SUS; o percentual de ocupação de leitos de enfermaria dedicados ao Covid-19, pelo SUS; a taxa de variação de óbitos por semana; a taxa de variação de pacientes internados por semana; e o percentual de casos confirmados por Covid-19 nas duas últimas semanas.

Quem estiver com sintomas ou tiver feito contato com alguém sintomático pode fazer o teste rápido de Covid nas unidades que funcionam de segunda a sexta, das 9h às 16h: PAM Coelho, PAM Neves; PAM Alcântara; Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho; Clínica da Criança (0 a 12 anos); Polo Sanitário Rio do Ouro; Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina; Polo Sanitário Paulo Marques Rangel (apenas terça, quinta e sexta), no Porto do Rosa; e o Polo Sanitário Hélio Cruz, no Alcântara.

Outro local que faz o exame é a Clínica Municipal Gonçalense Mutondo, que atende de segunda a sexta, das 8h às 22h, e sábado das 8h às 15h. O Centro de Triagem ao Coronavírus atende todos os dias das 8h às 18h. Já o Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, em Lagoinha, atende todos os dias e em plantão 24h.