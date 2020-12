O estado do Rio teve saldo de 16.271 novos postos de trabalho com carteira assinada, quase o dobro do registrado em setembro e mais que o triplo de agosto; o comércio foi o setor que mais abriu vagas Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Levantamento feito pela Firjan e divulgado através da plataforma Retratos Regionais aponta que a indústria fluminense recuperou, de julho a outubro, 42,3% dos postos de trabalho perdidos entre março e junho, meses mais afetados pelas medidas de combate à pandemia de Covid-19 e pelas incertezas em relação à economia. Em São Gonçalo, assim como os demais municípios do leste da Baía de Guanabara (Niterói, Itaboraí, Maricá, Tanguá e Rio Bonito), outubro representou o quarto mês consecutivo de saldo positivo de empregos formais (+490) nos quatro grandes setores: comércio, indústria, serviços e agropecuária. Quem mais contratou no mês em questão foi o comércio (+825), seguido da indústria (+635).

A análise geral do setor industrial do estado do Rio - que contempla a indústria de transformação, extrativa, de construção e Serviços Industriais de Utilidade Pública - mostra que foram perdidas 36.010 vagas de março a junho e recuperadas 15.225 entre julho e outubro. A Firjan destaca o desempenho dos segmentos de produtos de metal e de produtos de borracha e de material plástico, que não só recuperaram os postos de trabalho perdidos como criaram outras vagas. O comércio recuperou, de julho a outubro, 31% dos postos de trabalho perdidos. Já o setor de serviços ainda apresenta saldo negativo no acumulado desde julho (-5.142), período considerado pelo indicador de Retomada dos Empregos, da plataforma Retratos Regionais.

O estado do Rio acelerou o ritmo de contratações em outubro e apresentou saldo de 16.271 novos postos de trabalho com carteira assinada, quase o dobro do registrado em setembro (+8.966) e mais que o triplo de agosto (+5.152). O comércio foi o setor que mais abriu vagas (+7.559), impulsionado pelo comércio varejista de vestuário e acessórios (+1.056). A indústria abriu 4.813 postos de trabalho e o setor de serviços, 3.875. Na agropecuária o saldo foi de 24 novas vagas em outubro.

No setor industrial, a indústria de transformação foi a que mais contratou em outubro (+2.945), seguida pela construção civil (+1.707) e pelos Serviços Industriais de Utilidade Pública (+307). A indústria extrativa teve saldo negativo (-146).

Em linha com o desempenho do comércio, confecção de artigos do vestuário e acessórios (+828) foi o segmento da indústria de transformação que mais contratou em outubro. Na sequência, aparecem manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (+670); produtos de borracha e de material plástico (+365); produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, (+354) e Produtos Alimentícios (+348).