Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Viés fundamental da arte, a criatividade dos profissionais do setor cultural foi colocada à prova durante toda essa pandemia. Isso porque o segmento, cuja atividade até então se fazia essencialmente por eventos presenciais, precisou se reinventar através do único recurso possível ao distanciamento social: a internet. Foi o caso do Coletivo Ponte Cultural, um movimento gonçalense de jovens ativistas culturais que, entre outras ações, interpretou virtualmente a peça Grace, baseada na tragédia grega Medeia em uma versão especial.

A protagonista da história é a prostituta Grace. Explorada por Ramón, ela acredita que essa relação abusiva é o único tipo de afeto possível que lhe cabe no mundo. Isso até conhecer o Mercúrio, que surge em sua vida como uma espécie de redenção, apresentando-lhe um novo olhar para o amor. Porém, diante de uma reviravolta, traça um plano vingativo que lhe erguerá como uma Fênix. A produção é uma parceria entre o Coletivo Ponte Cultural e o Acervo Grupo de Teatro, que aguardam os resultados dos editais da Lei Aldir Blanc. Ambos já realizaram juntos o projeto teatral Te Conto Agora, apresentado no SESC São Gonçalo em 2019.

Segundo o autor do espetáculo, Sergio Santal, a leitura do texto teve como proposta dar protagonismo a um elenco predominantemente preto e de artistas independentes. “O projeto nasceu da vontade de contar a história de personagens tão invisibilizados no nosso contexto, dando a eles ares de semideuses, tal qual era feito na Antiguidade Grega, em que os protagonistas das tragédias eram pessoas pertencentes à elite daquela sociedade", explica Santal.

A estreia da encenação foi no dia 15 e desde então o vídeo está disponível no link youtube.com/watch?v=FRDwLac6DvQ . A apresentação tem acesso gratuito, mas o grupo disponibiliza uma conta para contribuição solidária, cujos recursos arrecadados serão destinados à montagem do espetáculo tão logo as apresentações presenciais sejam retomadas.

