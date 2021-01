O vereador licenciado e agora secretário municipal disse que sua proposta legislativa se deveu ao fato de os setores mencionados estarem inativos durante a pandemia - tendo em vista a natureza exclusivamente presencial de suas atividades - e a necessidade de corte de despesas em meio à crise econômica Arquivo

SÃO GONÇALO - Após o polêmico rebaixamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo para a condição de Subsecretaria e seu restabelecimento no dia seguinte debaixo de protestos dos profissionais do segmento artístico, o convidado do prefeito Capitão Nelson para assumir a frente da pasta - extinta e restaurada no intervalo de 24h - foi o vereador reeleito Lucas Muniz (PP), o qual ironicamente apresentou, em 2020, um projeto de lei propondo o fim das secretarias de Esporte e Lazer e de Cultura e Turismo que ora assume.

Sobre o fato, contraditório à própria nomeação, o vereador licenciado e agora secretário municipal justificou dizendo que sua proposta legislativa se deveu ao fato de os setores mencionados estarem inativos durante a pandemia - tendo em vista a natureza exclusivamente presencial de suas atividades - e a necessidade de corte de despesas em meio à crise econômica advinda com a Covid. Lucas Muniz, de 27 anos, é graduando em Administração e está no segundo mandato.

Já sobre a extinção da Cultura publicada no Diário Oficial do Município no sábado (02), o prefeito alegou "erro de digitação". A correção foi feita na edição seguinte do periódico.