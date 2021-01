Com CTI, o PSC atende a população nas especialidades de clínica médica, ortopedia, cirurgia geral e odontologia Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 06/01/2021 13:18

SÃO GONÇALO - O Pronto-Socorro de São Gonçalo, no bairro do Zé Garoto, principal porta de entrada de urgência e emergência da cidade, atendeu em todo o ano passado 127.277 pacientes. Deste total, 6.648 pessoas receberam atendimento especializado para síndrome respiratória (suspeita de Covid-19) em um consultório médico montado na entrada da unidade e exclusivo para esse procedimento.

Administrado pelo Instituto InSaúde, o pronto-socorro atende a população nas especialidades de clínica médica, ortopedia, cirurgia geral e odontologia. A unidade também mantém um Centro de Tratamento Intensivo, mas, com a pandemia, preparou outro espaço para atender pacientes contaminados com o novo coronavírus que precisam de atendimento intensivo. São sete leitos com a infraestrutura necessária, que inclui monitores e respiradores.

O PSC, nos últimos dois anos, também ganhou obras na fachada, nas enfermarias, nos departamentos e no centro cirúrgico. O Centro de Imagem foi informatizado e os pacientes ganharam ainda setores de acolhimento, classificação de risco e o Centro de Atendimento ao Usuário logo na porta de entrada.

"Nosso objetivo é oferecer, sempre, um atendimento rápido, eficaz e humanizado à população. Estamos trabalhando para melhorar e ampliar ainda mais os nossos serviços", assegura o diretor Diego Pereira.

A unidade também teve um número positivo na realização de exames de imagens, com cerca de dez mil tomografias realizadas e 40 mil raios-X. O PSC realizou ainda aproximadamente 60 mil exames de sangue, urina e fezes e centenas de eletrocardiogramas.