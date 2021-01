Importante via de ligação com a BR- 101 sob o viaduto do Gradim alaga em dias de chuva forte por conta dos entupimentos das redes de esgoto, o que fez ceder o asfalto Divulgação

Publicado 06/01/2021

SÃO GONÇALO - No terceiro dia de ações de limpeza e conservação, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano avançou com as obras para sanar o problema de alagamento sob o viaduto do Gradim. Nesta quarta-feira (06), as intervenções foram executadas na Rua Visconde de Itaúna com a Rua Cruzeiro do Sul.



O secretário de Desenvolvimento Urbano, Júnior Barboza, enfatizou que é apenas o início de muito trabalho, e que, aos poucos, a população vai entender o método do prefeito. “Estamos começando agora, mas a população vai entender como será o ritmo de trabalho do Capitão Nelson. Temos muito o que fazer, mas seguimos realizando as obras”, disse.

Ainda segundo o secretário, as ações foram realizadas para solucionar entupimentos de esgoto e estruturas danificadas. “Era um local que ficava inviável em dias de chuva. Uma importante via de ligação com a BR- 101 não pode ficar desse jeito. Por conta dos entupimentos, o asfalto não suportava e acabava cedendo. Realizamos a instalação de uma nova rede para solucionar os alagamentos nesse ponto”, explicou.