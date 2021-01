A secretária municipal de Educação de São Gonçalo, Lícia Damasceno, pede para que os responsáveis pelos alunos fiquem atentos ao calendário para não perderem as vagas Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 06/01/2021 19:33

pré-matrículas da Rede Municipal de Ensino estará disponível a partir do dia 12 deste mês no mesmo endereço de inscrição e também através do link 8 de fevereiro, inicialmente com aulas de forma remota, sem redução da carga horária. As atividades pedagógicas serão ministradas pelos professores em home office, através de grupos de WhatsApp. O retorno presencial e seguro dos alunos e professores está condicionado à autorização da Secretaria de Saúde, por causa da pandemia do novo coronavírus. SÃO GONÇALO - O resultado dasda Rede Municipal de Ensino estará disponível a partir dodeste mês no mesmo endereço de inscrição e também através do link https:serviços.pmsg.rj.gov.br/educacao/prematricula/ . O ano letivo começa no dia, inicialmente com aulas de forma remota, sem redução da carga horária. As atividades pedagógicas serão ministradas pelos professores em, através de grupos de WhatsApp. O retorno presencial e seguro dos alunos e professores está condicionado à autorização da Secretaria de Saúde, por causa dado novo coronavírus.

Entre os dias 13 e 19 de janeiro, os alunos remanejados poderão realizar a matrícula em sua própria unidade de ensino municipal, das 9h às 14h. Os novos alunos contemplados poderão realizar a efetivação da matrícula no período de 20 a 27 de janeiro, na escola selecionada durante a pré-matrícula. Vale ressaltar que o não comparecimento no período implicará na desistência e na disponibilização da vaga.

Publicidade

"Estamos preparados para as próximas fases do início do ano letivo de 2021, e faço um pedido para que os candidatos e seus respectivos responsáveis tenham atenção às datas para evitar transtornos na sequência do processo", alertou a secretária de Educação, Lícia Damasceno.

Para que a matrícula seja efetuada com sucesso, é necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento do(a) aluno(a) ou documentos que a substitua; 02 (dois) retratos 3x4; histórico escolar ou declaração de escolaridade, constando o ano escolar para qual o discente está habilitado; comprovante de residência com CEP; carteira de vacinação com fator RH e grupo sanguíneo; carteira de identidade (RG) e CPF do aluno, quando houver.

Publicidade

Retomada - A Secretaria de Educação informou que o ano letivo começa em 8 de fevereiro