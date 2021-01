Por Irma Lasmar

Publicado 07/01/2021 12:00

SÃO GONÇALO - Nesta quinta-feira (07), às 15h, a Câmara Municipal realizará uma sessão extraordinária para discussões e votações acerca das seguintes pautas: 18 vetos às emendas à Lei Orçamentária Anual (em turno único), o Projeto de Resolução nº 0001/2021 (que concede licença ao vereador Lucas Muniz, com base no artigo 88 parágrafo 5º do Regimento Interno) e as composições das Comissões Permanentes para o exercício 2021-2022.