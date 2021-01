Ontem (quarta, 06) a desinfecção ocorreu nas ruas e também no Centro de Triagem, no bairro Zé Garoto, e no Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 07/01/2021 10:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde continua nesta quinta-feira (07) com o trabalho de sanitização das ruas da cidade. Hoje será a vez dos bairros Porto da Pedra, Amendoeira, Jardim Amendoeira, Brasilândia, Santa Catarina e Salgueiro. Amanhã (sexta, 08), as equipes atenderão o Jardim Nova República, Mangueira, Parada 40, Rosane, Vila Iara, Vila Lage e Palmeiras.

Ontem (quarta, 06) a desinfecção ocorreu nos bairros Boa Vista, Almerinda, Boaçu, Barro Vermelho e Fazenda dos Mineiros, além de aplicações especiais no Centro de Triagem, no bairro Zé Garoto, e no Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças (Hospital das Freiras), em Lagoinha, ambos referência no atendimento a pacientes com Covid-19. Na véspera (terça, 05) as equipes desinfetaram logradouros dos bairros Maria Paula, Santa Izabel, Guarani, Raul Veiga e Vila Três.

Com o auxílio de um veículo picape equipado com uma motobomba acoplada, além das motofogs para auxiliar na parte externa, os agentes do Departamento de Vigilância Ambiental aplicam o quaternário de amônio de 5ª geração pelas unidades de saúde. A tecnologia empregada é a mesma utilizada pelos chineses no combate ao novo coronavírus.

"Estou percorrendo as ruas para fiscalizar o trabalho realizado e ter a certeza de que estamos prestando o melhor serviço possível para os gonçalenses. Já determinei a abertura de 60 novos leitos até o final deste mês para pacientes com coronavírus. Aliado a isso, estamos mantendo o trabalho de sanitização nas unidades de referência e nos bairros da cidade. Este trabalho é extremamente importante para conter o avanço da doença", ressaltou o prefeito Capitão Nelson.

O produto tem a função desinfetante contra fungos, bactérias e vírus. A aplicação visa a romper a cápsula do vírus e eliminá-los do ambiente. "Estamos pulverizando a amônia quaternária nas unidades que atendem pacientes com coronavírus e nos bairros com maior incidência da doença. Todo este quadro é monitorado pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica, que nos mostra onde atuar e quais locais devemos priorizar", explica o secretário de Saúde, André Vargas.