07/01/2021

SÃO GONÇALO - Seguindo todos os protocolos para evitar o contágio do novo coronavírus, o município inicia nesta quinta-feira (07) as celebrações pelo dia de seu padroeiro, São Gonçalo do Amarante, comemorado no próximo dia 10. Na sexta-feira (08), haverá o lançamento do livro Um ilustre desconhecido - Gonçalo Gonçalves, os processos de colonização lusa nas terras guanabarinas e identidade local, do autor Rui Aniceto Nascimento Fernandes. A publicação traz a história do português Gonçalo Gonçalves, que se confunde com o nascimento do município, quando em 1579 ergueu a Paróquia de São Gonçalo do Amarante para homenagear o seu santo de devoção, dando origem à cidade. No sábado (09), haverá missa e contação de histórias sobre a vida do padroeiro.

No domingo, data de aniversário do santo, haverá missas com público reduzido às 7h, 9h, 11h e 19h, a serem transmitidas pelo canal do YouTube da paróquia. Obedecendo à exigência de distanciamento social, o número de participantes será limitado a 150 pessoas, que deverão se inscrever pela internet. A tradicional procissão, contudo, não será realizada em virtude da pandemia.

O endereço virtual para se inscrever nos eventos é eventbrite.com.br/o/paroquia-sao-goncalo-de-amarante-30451752504 . O link para o canal de YouTube da Igreja Matriz é youtube.com/channel/UCU3bj5zCgLygrfZ65X1XvyQ . (Veja fotos na galeria ao final da matéria)

O prefeito Capitão Nelson e o vice-prefeito Sérgio Gevu participarão da celebração. A todos será obrigatório o uso de máscara de proteção facial que cubra nariz e boca, além da recomendação de que cada um leve seu próprio recipiente com álcool em gel, além do que já será disponibilizado na paróquia. "Uma equipe preparada estará a postos para observar se os protocolos estão sendo cumpridos. São ações necessárias nesse período”, avisou o padre André Luis Siqueira.

Segundo o pároco, tempos difíceis reforçam ainda mais a importância da fé. “Em meio ao cenário de desesperança que temos vivido, as pessoas não veem solução em curto prazo. O índice de desemprego é altíssimo, a saúde está precária. A fé é buscada como esperança. A fé é sempre importante, porém, quanto mais complicado o cenário, ela se torna ainda mais essencial às pessoas”, disse.

Originalmente a fachada da igreja possuía estilo Barroco, porém, com sucessivas reformas, hoje exibe o estilo neoclássico. Na década de 70, as paredes e os pisos de madeira, atacados por cupins, foram substituídos por concreto e azulejos. Em 2012, na Semana Santa, foram inauguradas as placas da Via Sacra, que saem do pátio até o cruzeiro fincado no morro próximo. O templo histórico fica na Alameda Pio XII nº 86, no bairro Zé Garoto - tel. 2712-1000.

