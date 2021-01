Por Irma Lasmar

Publicado 08/01/2021 09:00

SÃO GONÇALO - A Câmara Municipal conclui hoje (sexta, 08) a instalação do novo sistema de votação eletrônica da casa. Nesta última etapa do serviço, será necessária a interrupção do fornecimento de energia elétrica no prédio que abriga o Poder Legislativo gonçalense. Com a tecnologia, os votos dos vereadores serão validados por meio de impressão digital.



"O novo sistema representa modernidade, economia e agilidade", afirma o presidente da Casa, vereador Alécio Breda, o Lecinho. Seguindo os ritos institucionais, ele assinou a Portaria nº 014/2021 (publicada ontem, dia 07, no Diário Oficial) determinando a suspensão do expediente no Legislativo somente nesta sexta, já que o local ficará sem eletricidade.