Por Irma Lasmar

Publicado 07/01/2021 20:44 | Atualizado 07/01/2021 20:53

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson visitou, na manhã desta quinta-feira (07), o local onde será instalado um booster, ou seja, uma bomba gigante que jogará um volume maior de água do reservatório da Amendoeira para o reservatório de distribuição no Morro do Querosene, reforçando a capacidade dele e ampliando a rede de distribuição. A obra poderá beneficiar mais de 100 mil habitantes do município.

“É uma obra de extrema importância para a população. A Prefeitura e a Cedae estão trabalhando para beneficiar centenas de pessoas e os projetos para a melhoria do abastecimento de água estão só começando”, declarou o prefeito.A previsão é de que a obra seja entregue em um ano. O valor do investimento é de aproximadamente R$ 3,8 milhões. A praça deverá ser redimensionada, ou seja, os moradores da localidade ganharão um novo local de lazer.

A Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae) desenvolveu o projeto há 12 anos e somente agora irá sair do papel. “Estamos há anos tentando oferecer à população essa melhoria. Temos um pacote de obras para melhorar o abastecimento de água em São Gonçalo e contamos com o apoio da Prefeitura”, disse Leonardo Ferreira, gerente de Operações da Cedae.



A bomba será instalada próximo à praça da Travessa Margarida, no bairro Trindade, e irá atender o Mutuá, Mutuapira, Mutuaguaçu, Porto do Rosa, Itaoca, Fazenda dos Mineiros, Salgueiro, Palmeiras, Recanto das Acácias, Luiz Caçador, parte da Trindade, Nova Cidade, Antonina, São Miguel e Cruzeiro do Sul.

“Alguns bairros sofrem muito com o abastecimento de água e queremos virar a página dessa história. Para isso, a parceria com a Cedae é super importante. Estamos assumindo problemas de anos. Não queremos perder um minuto. Vamos fazer São Gonçalo viver uma nova história”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza.

