O Samu de São Gonçalo é o único da Região Metropolitana que possui uma maca bariátrica para o transporte adaptado de pacientes obesos e incubadoras com o controle os fluxos de ar, umidade e temperatura do bebê Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 08/01/2021 14:41

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson vistoriou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192), onde pôde conhecer um pouco mais de perto o trabalho desempenhado pela equipe e se inteirar das necessidades do serviço. Atualmente, o Samu conta com nove viaturas, sendo sete na base do Centro e duas na unidade descentralizada em Vista Alegre. Uma das prioridades do prefeito é aumentar a frota de viaturas e, consequentemente, ampliar o número de profissionais.

Durante a visita, Capitão Nelson também afirmou que pretende criar mais bases descentralizadas que atendam a população gonçalense, diminuindo a espera por atendimento. “É muito importante essa aproximação do prefeito com os profissionais da saúde, principalmente durante a pandemia. Na maioria das vezes, nosso trabalho não se resume ao atendimento clínico, mas também engloba o psicológico, ainda mais no nosso município, que é tão carente. Pudemos relatar para o prefeito situações do nosso dia a dia e falar das nossas atuais necessidades para prestar um serviço de qualidade”, disse Rithiele Sousa, coordenadora de enfermagem do Samu.

Publicidade

O Samu de São Gonçalo é o único da Região Metropolitana que possui uma maca bariátrica para o transporte adaptado de pacientes com obesidade. As unidades móveis da cidade também são equipadas de uma incubadora, que proporciona ao bebê recém-nascido um ambiente que controla os fluxos de ar, umidade e temperatura. Durante a pandemia, as equipes realizarão o diagnóstico da Covid-19 nas residências, medicação e transferências de pacientes graves já positivados. Os profissionais de saúde também atendem a casos clínicos como falta de ar, convulsões, AVC, desmaios e pacientes psiquiátricos, além de ocorrências em vias públicas. O serviço atende pelo número de telefone 192.