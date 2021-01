Por Irma Lasmar

Publicado 11/01/2021 12:01 | Atualizado 11/01/2021 12:02

SÃO GONÇALO - Em função da pandemia do novo coronavírus, o. A medida leva em consideração a taxa de mortalidade mais alta entre idosos e pessoas com doenças crônicas, público amplamente atendido pelo órgão. A. De acordo com a presidente do Ipasg, Marcelle Cipriani, a"Cabe ao Ipasg garantir o bem-estar de seus segurados. Desta forma, estamos mantendo a suspensão e disponibilizando canais de atendimento, por e-mail e telefone, para quem quiser tirar qualquer dúvida sobre o assunto", explica Marcelle.Quem precisar de atendimento pode enviar mensagem para o e-mail [email protected] , bem como entrar em contato pelos telefones 2605-4330 ou 2712-3998, das 9h às 16h30.A portaria referente à suspensão da prova de vida e do recadastramento obrigatório anual pode ser encontrada no Diário Oficial, através do link: https://servicos.pmsg.rj.gov.br/diario/2021_01_07.pdf .