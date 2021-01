O ano letivo começa no dia 8 de fevereiro, mas não será presencial, e sim on-line, enquanto houver pandemia e até segunda ordem da Secretaria Municipal de Saúde Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 11/01/2021 16:31

SÃO GONÇALO - Quem perdeu o período de pré-matrícula ainda pode garantir um lugar em 2021. As vagas remanescentes nas unidades de ensino da rede pública municipal serão disponibilizadas após o processo de matrícula, que termina no dia 27 de janeiro. A partir do dia 28, os candidatos que não foram contemplados, ou mesmo aqueles que não realizaram a pré-matrícula no site da Prefeitura, deverão verificar junto às unidades de ensino a disponibilidade de vagas remanescentes, direto na Secretaria da escola. O ano letivo começa no dia 8 de fevereiro.

"É importante que todos fiquem atentos às datas divulgadas pelo site e na própria escola a partir do dia 28 deste mês, para não perderem a oportunidade e garantirem a vaga antes do início do ano letivo. As matrículas não realizadas pelo site devem ser verificadas nas escolas desejadas ou nas escolas que tenham a disponibilidade do ano de escolaridade pretendido. Não esqueçam de levar todos os documentos solicitados pela Secretaria disponível na escola", alertou a secretária municipal de Educação, Lícia Damasceno.

resultado das pré-matrículas estará disponível a partir desta terça-feira (12), no mesmo endereço de inscrição e também através do link estará disponível a partir, no mesmo endereço de inscrição e também através do link serviços.pmsg.rj.gov.br/educacao/prematricula

Entre os dias 13 e 19 de janeiro, os alunos remanejados poderão realizar a matrícula em sua própria unidade de ensino municipal, das 9h às 14h. Os novos alunos contemplados poderão realizar a efetivação da matrícula no período de 20 a 27 de janeiro, na escola selecionada durante a pré-matrícula. Vale ressaltar que o não comparecimento no período implicará na desistência e na disponibilização da vaga.

Para que a matrícula seja efetuada com sucesso, é necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento do(a) aluno(a) ou documentos que a substitua; dois retratos 3×4; histórico escolar ou declaração de escolaridade, constando o ano escolar para qual o discente está habilitado; comprovante de residência com CEP; carteira de vacinação com fator RH e grupo sanguíneo; carteira de identidade (RG) e CPF do aluno, quando houver.