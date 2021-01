Um dos temas conversados foi o projeto do BRS (Bus Rapid Service - Serviço de Ônibus Rápido), que está em fase final de estudos, com previsão de término em maio Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 12/01/2021 16:04

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson recebeu em seu gabinete, na noite de ontem (segunda-feira, 11), o atual presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), Sadinoel Oliveira, ex-prefeito de Itaboraí, para discutir propostas de interesse para a região Leste Fluminense, entre elas o plano de mobilidade urbana. O encontro contou com a participação de representantes da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos - pasta responsável por garantir a execução das propostas debatidas.

De acordo com Nelson, a reunião funcionou como uma prévia do encontro que está marcado para o dia 25, com representantes dos 16 municípios que compõem o Conleste, onde estratégias de atuação em conjunto serão discutidas. O Conleste é composto por Araruama, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Maricá, Niterói, Nova Friburgo, Rio Bonito, São Gonçalo, Saquarema, Silva Jardim, Tanguá e Teresópolis.

"O Sadinoel, enquanto presidente do Conleste, veio me passar algumas orientações e dividir sua experiência. É importante ter essa troca de ideias, especialmente em prol do desenvolvimento da nossa região. Estamos trabalhando em um projeto de mobilidade em parceria com outros municípios e, por esse motivo, precisamos estar alinhados eles", avaliou o prefeito de São Gonçalo e anfitrião.

Durante a reunião, a secretária adjunta de Gestão Integrada e Projetos, Maria Gabriela Bessa, e a assessora especial da pasta, Julia Sobreira, destacaram o projeto do BRS (Bus Rapid Service - Serviço de Ônibus Rápido), que está em fase final de estudos de projeto, com previsão de término em maio. "Após o término dos estudos, teremos condições de pleitear, junto ao Governo Federal, recursos para a execução do BRS e ampliar a qualidade do deslocamento na cidade. Por este motivo, estamos nos adiantando e estreitando os laços com o consórcio, para traçar um plano conjunto de mobilidade urbana. Queremos identificar as principais demandas e atender às expectativas da população", comentou o prefeito gonçalense.

Sadinoel ressaltou que São Gonçalo precisa fazer valer o peso que tem na região Leste Fluminense, algo que ficou perdido nos últimos anos. "São Gonçalo precisa ter representatividade política. Vim desejar boas-vindas e sorte ao novo prefeito, Capitão Nelson, pois sei de sua capacidade e dos desafios que estão pela frente. Fui muito bem acolhido e fiquei feliz por poder discutir um tema tão importante, como é a mobilidade urbana, tendo como vetor principal os municípios do Conleste", concluiu.

Também participaram da reunião o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcio Picanço Cerqueira, e o diretor geral do Conleste, João Pedro Leal.

BRS - O projeto, que está sendo elaborado pelo consórcio Coba Logit, consiste na criação de um binário que aproveita o eixo desativado da antiga linha férrea e o sistema viário do município. O binário deverá ser composto por faixas exclusivas destinadas ao transporte coletivo, com uma linha principal ligando Neves a Alcântara (que também receberá a ciclovia), além de linhas alimentadoras. Os estudos estão sendo feitos com recursos oriundos do Ministério de Desenvolvimento Regional, através da Caixa Econômica Federal.

O projeto já passou por diversas etapas, como: levantamento de informações e pesquisas, análise do sistema, elaboração e análise de alternativas e levantamentos topográficos e cadastrais. Também já foram realizados o estudo funcional, prospecção geotécnica, consolidação e estudo do traçado, estudos topográficos, cadastrais e preparação dos elementos, estudos hidrológicos, estudos geológicos e geotécnicos, e caracterização do pavimento existente.



Conleste - O consórcio público é formado por 16 municípios do Leste Fluminense com mais de 3,3 milhões de habitantes, cujo principal objetivo é traçar estratégias conjuntas de atuação através de parcerias entre as cidades. Esta integração busca contribuir para o crescimento econômico, cultural e sustentável dos consorciados. Discutindo políticas públicas e buscando soluções para áreas como mobilidade urbana, habitação e saúde, o Conleste busca desenvolver projetos focados nas particularidades e nos potenciais de cada município, bem como ampliar o canal de comunicação com os governos estadual e federal.

Na foto, da esquerda para a direita, estão a secretária adjunta de Gestão Integrada e Projetos, Maria Gabriela Bessa; a assessora especial de Gestão Integrada e Projetos, Julia Sobreira; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcio Picanço Cerqueira; o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson; o presidente do Conleste, Sadinoel Oliveira; e o diretor geral do Conleste, João Pedro Leal.