Para garantir a qualidade das vacinas, as geladeiras domésticas das salas de imunização estão sendo substituídas por novas câmaras de conservação, em um total de 90

Por Irma Lasmar

Publicado 13/01/2021 14:03 | Atualizado 13/01/2021 14:04

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde traçou um plano de imunização para quando receber as vacinas do Ministério da Saúde contra o novo coronavírus, no fim deste mês. A pasta gonçalense adiantou que profissionais da saúde, idosos com mais de 75 anos e institucionalizados (como em asilos, por exemplo) serão os primeiros grupos vacinados - um total de cerca de 50 mil pessoas.

Para garantir a qualidade das vacinas, as geladeiras domésticas das salas de imunização estão sendo substituídas por novas câmaras de conservação. São 90 no total para atender todas as unidades de saúde distribuídas pela cidade. As câmaras garantem que as vacinas permaneçam eficientes mesmo com falta de luz durante 24 horas. Seringas e agulhas também já estão disponíveis.

"No nosso planejamento, que deve ficar pronto até a próxima semana, a vacinação acontecerá por fases, priorizando o trabalhador da saúde e os idosos. Mas não temos nenhum detalhe de quando as vacinas serão entregues, quantas e quais serão”, explicou Rafael Vidal, coordenador municipal de vacinação. A segunda fase contemplará idosos de 60 a 74 anos; a terceira será para pessoas com comorbidades (como portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares); a quarta fase será para professores, forças de segurança e salvamento, funcionários e internos do sistema prisional. As datas das fases ainda serão definidas pelo Ministério da Saúde.

A vacina contra a Covid-19 é contraindicada para menores de 18 anos, gestantes e pessoas que já apresentaram reação anafilática confirmada a qualquer um de seus componentes.