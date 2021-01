No momento há 72 doentes hospitalizados na rede pública municipal, enquanto outros 253 se recuperam em quarentena domiciliar Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 13/01/2021 14:17

SÃO GONÇALO - De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade registrou 11 mortes em decorrência do novo coronavírus nesta terça-feira (12), chegando a 1.096 no total.

Já são 37.430 casos confirmados de Covid-19, sendo 36.009 deles curados, desde o início da pandemia, há 11 meses. No momento há 72 doentes hospitalizados na rede pública municipal, enquanto outros 253 se recuperam em quarentena domiciliar.

Os óbitos lançados a cada boletim ocorreram em datas retroativas, mas são contabilizados na data em que se finaliza o processo de investigação feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes.