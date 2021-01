Os organizadores orientam que as atividades devam ser acompanhadas pelos pais ou responsáveis Reprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 16/01/2021 13:21

SÃO GONÇALO - O Clubinho On-line do São Gonçalo Shopping voltou hoje (16) e funcionará durante todos os sábados de janeiro (dias 23 e 30), às 16h, com oficinas infantis lúdicas e divertidas, vídeos de receitas e outras atividades recreativas, tudo no formato digital.

Neste sábado, a Oficina Cozinhando com a Princesa Branca de Neve trará a receita de maçã crocante. Os organizadores orientam que as atividades devam ser acompanhadas pelos pais ou responsáveis. Para participar, basta acessar os links disponibilizados nos perfis do São Gonçalo Shopping no Facebook ( facebook.com/SaoGoncaloShopping ) e no Instagram ( instagram.com/sgssaogoncaloshopping ).