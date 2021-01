Atualmente, o prédio gera cerca de mil empregos diretos e indiretos e atrai 900 mil visitantes por mês Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 16/01/2021 13:23

SÃO GONÇALO - Principal centro de compras, gastronomia e lazer de Alcântara, o Pátio Alcântara anuncia a ampliação de suas lojas para os próximos três meses. Mesmo diante do atual cenário econômico, o empreendimento fechou em dezembro cinco contratos com novas marcas. Os segmentos são diversos, principalmente em gastronomia e moda feminina: Lecadô, Starry Grill, Famys, Forte da Prata e Marshmello.

“Nossa expectativa é de que 2021 seja um ano de grandes negócios. Em meio aos impactos impostos pela pandemia, o Pátio Alcântara continua atraindo novas marcas, incrementando as opções de compras e serviços para nossos clientes. Além de gerar mais empregos, a chegada dessas operações irá impactar positivamente na economia e no desenvolvimento do entorno”, acredita a superintendente Ana Claudia Carnaval.

Inaugurado em 1º de novembro de 2013, o shopping é integrado a um terminal rodoviário e tem localização privilegiada no coração do comércio de Alcântara, primeiro distrito em número de moradores e renda do município. A facilidade de acesso por transporte público atrai cerca de 900 mil visitantes por mês ao local. Com arquitetura pensada estrategicamente para integrar o calçadão de comércio local, o Pátio Alcântara possui mais de 45 operações, incluindo três grandes marcas-âncora. Atualmente, o prédio gera cerca de mil empregos diretos e indiretos. Oferece, ainda, dois andares para alimentação e terraço com vista panorâmica.



O empreendimento fica na Praça Carlos Gianelli s/nº e funciona de segunda a sábado, das 9h às 21h.