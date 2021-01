Divulgação Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 21/01/2021 18:24 | Atualizado 22/01/2021 13:33

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde vacinou, de quarta (20) - início da imunização - para quinta (21), mais de 1.500 pessoas da área da saúde e de instituições de longa permanência de idosos com a vacina CoronaVac. Já foram distribuídas 3,4 mil doses. A entrega nas unidades de saúde termina nesta sexta (22) e a previsão é de que, no fim da próxima semana, todo o público-alvo desta primeira etapa tenha recebido o imunizante.

A distribuição e aplicação das doses estão sendo controladas através de protocolos direcionados pelo Ministério da Saúde. No momento da aplicação, os beneficiados preenchem ficha e assinam que a receberam. Toda a documentação será lançada no sistema do Ministério da Saúde, chamado de Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização (SIPNI). “Esta plataforma foi liberada nesta quarta-feira e esse controle é muito importante para que as vacinas não sejam extraviadas”, disse o coordenador de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Rafael Vidal.

Nestes primeiros dias, todos os trabalhadores da saúde que atuam em hospitais e unidades de urgência e emergência serão imunizados, tanto de unidades públicas municipais e estaduais quanto das particulares. “Primeiro, estamos atendendo as unidades maiores e que estão na linha de frente. Depois, as distribuições seguirão para os polos, PAMs e postos de saúde. A intenção é vacinar todos os trabalhadores da saúde da cidade”, explicou Rafael.

A vacinação nas instituições de longa permanência também começou nesta quarta. Diferentemente das unidades de saúde, onde as doses são deixadas e aplicadas pelos profissionais das respectivas unidades, nas residências terapêuticas os profissionais da Secretaria de Saúde levam a quantidade destinada a cada instituição e aplicam, retornando com as sobras do dia. Ontem foi o dia do Abrigo Cristo Redentor, o maior da cidade, no bairro Estrela do Norte, onde 177 doses foram aplicadas em idosos e funcionários do local. Hoje foi a vez do Lar Samaritano, no Zé Garoto, e amanhã a aplicação acontecerá no Amor ao Próximo, no Centro. Todos os outros serão feitos a partir da próxima segunda-feira (25).

São Gonçalo recebeu 13.149 doses da CoronaVac. Nesta primeira etapa, a vacinação será, exclusivamente, para os profissionais de saúde da ativa, idosos institucionalizados e moradores de residências terapêuticas, de acordo com as determinações do Ministério da Saúde. Por enquanto, não haverá vacinação em postos de saúde para a população.

As vacinas para a segunda dose estão sob gerência da Secretaria de Estado de Saúde, na Coordenadoria Geral de Armazenagem (CGA), no Barreto, em Niterói, para garantir que o esquema vacinal aconteça conforme o determinado pelo fabricante, ou seja, 21 dias após aplicação da primeira dose. A vacina contra o coronavírus é contraindicada para menores de 18 anos, gestantes, pessoas que já apresentaram reação anafilática confirmada a qualquer componente e aquelas que estão contaminadas com o coronavírus ou com sintomas da doença.