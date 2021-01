São animais com idades variadas, que foram resgatados em situação de maus tratos ou abandonados nas ruas e, agora, têm a chance de pertencer a uma família e ter uma vida feliz Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 30/01/2021 11:00

SÃO GONÇALO - Quem pensa em adotar um animal de estimação terá uma excelente oportunidade neste domingo (31), apenas das 11h às 15h, com a realização de uma feira de adoção no Shopping Partage, no Centro. A feira é realizada pelo projeto Leve um anjo pra casa e tem o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através da Coordenadoria de Proteção Animal, do Grupamento de Defesa e Proteção Ambiental (Gpam) da Guarda Municipal e também do shopping, que cede o espaço para o evento.

Nesta edição, cerca de cem animais, entre cães e gatos, estarão disponíveis para adoção no domingo. Com idades variadas, eles foram resgatados em situação de maus tratos ou abandonados nas ruas e, agora, têm a chance de pertencer a uma família e ter uma vida feliz junto aos seus novos tutores.

Publicidade

"Quem adota tem a oportunidade de ganhar o amor de um animal que não teve carinho. Na verdade, nós somos mais beneficiados do que os próprios animais adotados. É uma relação mútua de amor", assegura Sérgio Fonseca, coordenador de Proteção Animal de São Gonçalo.

O processo de adoção é acompanhado de perto pelos protetores, desde o momento em que a pessoa simpatiza pelo animal. Um acompanhamento mais intenso no início e que pode durar por muitos anos, como conta Mônica Nunes, coordenadora do grupo de protetores. “Cada protetor é responsável pelo seu animal, e o acompanha em todas as etapas. Os protetores fazem uma análise minuciosa para saber se a pessoa que deseja adotar tem condições reais de permanecer com o animal, ou se tem outras intenções, como vendê-lo, por exemplo”, conta.

Publicidade

Um dos compromissos que o adotante assume ao assinar o termo de adoção é o de castrar os bichinhos. Além de evitar a procriação e novos abandonos de animais, a castração também evita problemas de saúde nos animais, como inflamações no útero, por exemplo. A partir dos sete meses de idade os cães já podem passar pelo procedimento cirúrgico; já os gatos podem ser castrados a partir dos cinco meses de nascidos.

A feira será realizada obedecendo os protocolos de segurança contra o contágio do novo coronavírus, como distanciamento, uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel para os participantes. Quem desejar adotar um animal precisa ser maior de 18 anos e apresentar documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. O Partage fica na Avenida Presidente Kennedy nº 425, Centro.