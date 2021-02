O município tem como ferramenta o Programa de Registros de Ocorrências (Prodec), que possibilita o registro de relatório fotográfico, o georreferenciamento de ocorrências e a produção de mapas e estatísticas Divulgação

SÃO GONÇALO - A Prefeitura apresentou o Plano de Contingências para Chuvas, elaborado pela Defesa Civil do município, que detalha as medidas a serem tomadas em situações de risco provocadas pelos fortes temporais. A estratégia visa que o município esteja pronto para agir em situações emergenciais, principalmente em relação aos incidentes mais recorrentes, como inundação causada por transbordamento de rios e canais, alagamento de ruas e deslizamento de encostas.

O plano foi preparado em parceria com o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ) e apresentado pelo subsecretário de Defesa Civil, Fernando Rodrigues. Na coletiva de imprensa, ainda estiveram presentes o coordenador regional de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, tenente-coronel Mozart Martins Lopes; o comandante do 20º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) do município, Marcos Mendes; e o chefe de gabinete da Prefeitura de São Gonçalo, Eugênio José da Silva.

O município tem como ferramenta o Programa de Registros de Ocorrências (Prodec), que possibilita o registro de relatório fotográfico, o georreferenciamento de ocorrências e a produção de mapas e estatísticas. Os agentes da Defesa Civil estão em alerta 24 horas, recebendo ligações e solicitações dos moradores da cidade. "A Defesa Civil atua no mapeamento de áreas suscetíveis a ocorrências de deslizamentos de grande impactos, inundações bruscas ou processos geológicos e hidrológicos”, explicou o subsecretário Fernando Rodrigues.

A estação chuvosa de São Gonçalo compreende os meses de novembro a abril. O plano mapeou as localidades da cidade que neste período de risco apresentam mais ocorrências de alagamentos e inundações, que são Luiz Caçador, Recanto das Acácias, Fazenda dos Mineiros, Itaoca, Salgueiro, Marinha, Palmeiras, Jardim Catarina e Jóquei.

“O Salgueiro, devido à sua proximidade com a Baía de Guanabara, sofre influência direta das marés, ou seja, nos dias de chuvas fortes em que a maré está num nível elevado, dificulta-se o escoamento das águas pluviais e fluviais mantendo as áreas alagadas, assim como bairro de Jardim Catarina sofre com alagamentos”, contou o subsecretário.

Para o tenente-coronel Mozart Martins Lopes, coordenador regional de Defesa Civil do Estado, sua presença na reunião é a confirmação de que o Rio de Janeiro está trabalhando de forma sinérgica com o município de São Gonçalo. “Nossa ideia é poder trabalhar dentro de todo o Estado com as coordenações municipais, para que possamos trabalhar em conjunto contra a mitigação de desastres. São Gonçalo está sendo pioneiro em trabalhar com esse modelo de contingência e sai na frente em relação à contenção de desastres”, garantiu.