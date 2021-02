Ficou definida a celebração de um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, através do DER-RJ, para a produção de insumos necessários à produção de massa asfáltica na usina municipal, para atender à demanda de conservação das ruas gonçalenses Divulgação

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson se reuniu nesta quinta-feira (05) com o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a fim de firmar convênio e viabilizar parcerias para obras e projetos que beneficiem o município. Na pauta do encontro, estavam o convênio para incrementar ainda mais as ações de pavimentação de ruas e a liberação de recursos nas áreas da Saúde e Assistência Social.

A reunião entre o prefeito de São Gonçalo e o governador do Rio contou com as presenças do secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, e do deputado federal Altineu Côrtes. Ficou definida a celebração de um convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado, através do DER-RJ, para a produção de insumos necessários à produção de massa asfáltica na usina municipal, para atender à demanda de conservação das ruas gonçalenses.

“Desde o início do nosso governo, determinei a realização de ações diárias de pavimentação das ruas da cidade, com operações tapa-buracos em todas as regiões. Este convênio será fundamental para conseguirmos acelerar ainda mais estas atividades, para melhorar a mobilidade urbana em São Gonçalo”, explicou o prefeito.

A pedido do Capitão Nelson, o governador Cláudio Castro determinou que a equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde receba o secretário de Saúde de São Gonçalo, André Vargas, para discutir os entraves do repasse para a construção da policlínica do bairro Vila Três, e buscar uma solução imediata para o problema. Castro também foi informado sobre a existência de atrasos no repasse do Fundo Estadual da Assistência Social para o fundo municipal, no período compreendido entre 2013 e 2018, e se comprometeu a regularizar os repasses atrasados ao longo desse ano e manter em dia os próximos repasses.