Entre os dias 8 e 12 de fevereiro será entregue aos alunos o material impresso, que deverá ser retirado na instituição de ensino

Por Irma Lasmar

Publicado 05/02/2021 15:33

SÃO GONÇALO - O ano letivo da rede municipal de ensino terá início na próxima segunda-feira (8), inicialmente com aulas de forma remota, e deverá se encerrar em 22 de dezembro. Já o sistema híbrido (aulas remotas e presenciais) está previsto para ser adotado em março, após análise conjunta do secretariado, conselhos, sindicatos e novo parecer da Secretaria Municipal de Saúde sobre o risco de contágio pelo novo coronavírus.

Neste período, as escolas municipais deverão seguir com as medidas de adaptação dos espaços físicos, capacitação dos educadores e aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs), para que estejam prontas para o retorno híbrido e, futuramente, presencial. Entre os dias 8 e 12 de fevereiro será entregue aos alunos o material impresso, que deverá ser retirado na instituição de ensino. Neste primeiro momento, as escolas vão se adequar à realidade de cada uma e, de acordo com a modalidade de ensino escolhida, os alunos poderão utilizar ferramentas como Classroom-Facebook e WhatsApp para ter contato com o professor.

"Estamos preparados para proporcionar a melhor estrutura e conteúdo aos alunos da rede municipal. Vamos iniciar de maneira remota, mas, em breve, voltaremos com segurança e tranquilidade ao ambiente escolar", disse a secretária de Educação, Lícia Damasceno.

As vagas remanescentes estarão disponíveis enquanto houver oferta de vagas nas unidades. Nesta fase, os candidatos que não foram contemplados, ou mesmo aqueles que não realizaram a pré-matrícula no site da Prefeitura, deverão verificar junto às unidades de ensino a disponibilidade de vagas remanescentes direto na Secretaria Escolar. Em fevereiro, o horário de atendimento é das 8h às 17h para escolas com dois turnos e das 8h às 20h para aquelas com três turnos.







Para que a matrícula seja efetuada é necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento do aluno ou documento que a substitua; 2 retratos 3×4; histórico escolar ou declaração de escolaridade, constando o ano escolar para qual o discente está habilitado; comprovante de residência com CEP; carteira de vacinação com fator R.H. e grupo sanguíneo; carteira de identidade (RG) e CPF do aluno, quando houver.