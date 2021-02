Por Irma Lasmar

Publicado 04/02/2021

SÃO GONÇALO - A festa Presente de Iemanjá - realizada tradicionalmente no primeiro domingo após o dia 2 de fevereiro, dia comemorativo da entidade - foi adiada para o mês de setembro por conta da pandemia de Covid-19. Durante reunião entre a Secretaria de Turismo e Cultura e a comissão organizadora do evento, ficou decidido que a celebração, que há 12 anos recebe milhares de pessoas de todo o estado do Rio de Janeiro na Praia das Pedrinhas, excepcionalmente neste ano fará parte do cronograma de aniversário da cidade de São Gonçalo.

Para Mãe Márcia D'Oxum, idealizadora e produtora da festa, é importante que, neste momento de pandemia, todos os rituais sejam realizados em segurança e sem aglomeração. “Neste ano tão difícil, aconselho pedirmos para Iemanjá muita saúde e harmonia para o povo. Com responsabilidade, podemos celebrar esse dia tão especial e lembrar dos nossos ancestrais”, disse. Também em setembro, a Casa das Artes Vila Real, no bairro Zé Garoto, receberá a exposição Presente de Iemanjá, composta por uma coletânea de fotos dos 12 anos da festa.