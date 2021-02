Reunião dos parlamentares com os comerciantes parceiros: novos estabelecimentos serão adicionados gradativamente à lista de opções Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 05/02/2021 18:29 | Atualizado 05/02/2021 18:40

SÃO GONÇALO - A partir deste mês, um convênio firmado entre a Mesa Diretora da Câmara Municipal e estabelecimentos comerciais da cidade vai garantir descontos para funcionários do Poder Legislativo. Na visão do presidente da Casa, vereador Lecinho Breda (MDB), esta e outras medidas irão contribuir para aquecer a economia no município, cuja arrecadação municipal teve início em janeiro e já enfrenta adversidades financeiras e enormes desafios sociais. Para ele, a iniciativa é bastante positiva porque promove benefícios tanto para os comerciantes quanto para os funcionários da Câmara.

“Neste momento de pandemia, o poder público e a iniciativa privada precisam caminhar de mãos dadas para tentar reduzir os impactos da crise. Esse convênio estimula os servidores do Poder Legislativo a consumirem no comércio local. Conforme as vendas forem aumentando, a tendência é que os empregos reapareçam e a arrecadação municipal se reequilibre. Essa é a nossa expectativa”, afirma Lecinho.

Além dos danos clínicos e das perdas afetivas irreparáveis que vêm causando em milhares de famílias em São Gonçalo, a pandemia segue afetando também, acintosamente, a economia local. A cada dia, aumenta o número de empresas que fecham as portas e, em consequência, eleva-se o índice de trabalhadores desempregados.

Na loja da Drogaria Viva Mais, localizada no bairro Zé Garoto, a poucos metros do Palácio 22 de Setembro (sede da Câmara), os servidores terão descontos de até 50% em suas compras. Outra empresa parceira através do convênio, a Universidade Estácio de Sá vai oferecer 55% de descontos nas mensalidades dos cursos de graduação e pós-graduação (exceto para Medicina). Já na escola de idiomas Do Up – English for Life, o valor das parcelas pode cair até 40%.

Além do presidente da Câmara, outros integrantes da Mesa diretora, do corpo jurídico e da administração do Poder Legislativo também aprovaram e participaram da assinatura do convênio. Novos estabelecimentos serão adicionados à lista de opções, gradativamente.

Lista dos estabelecimentos comerciais recém-conveniados

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ: Desconto de 55% para graduação e pós-graduação (Exceto para o curso de Medicina) – Contato: Ludmila Ribeiro em (21) 97915-0121



DO UP – ENGLISH FOR LIFE: Desconto de 50% na inscrição, 40% nas parcelas durante o curso e 30% na aquisição de material. Endereço: Rua Coronel Serrado, nº 1567, bairro Zé Garoto. Contato: Oséas Larusso em (21) 3857-3007 / (21) 97025-0388



ÓTICA LORENA: Desconto de 20% e parcelamento em até 10 vezes. Endereço: Rua Francisco Portela nº 2751, bairro Zé Garoto. Contato: 2606-8308



DROGARIA VIVA MAIS: Descontos de até 50%. Endereço: Rua Coronel Moreira César, nº 25, Centro. Contato: (21) 2606-8000 / (21) 2712-7036 / (21) 99933-7036