As escolas vão entrar no calendário de sanitizações e receberão semanalmente o quaternário de amônio de 5ª geração diluído em água Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 05/02/2021 17:05 | Atualizado 05/02/2021 17:39

SÃO GONÇALO - Para preparar as unidades de ensino para receber estudantes e professores, as escolas da rede passarão a ter, a partir da próxima semana, a sanitização em salas de aula e demais repartições. A rede municipal de ensino retorna às aulas, remotamente, na próxima segunda-feira (8). E tem previsão de iniciar com o sistema híbrido – aulas remotas e presenciais – a partir de 1º de março.



A sanitização contra a proliferação do coronavírus será feita pela Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, que vai atender as 116 unidades em funcionamento na cidade. As escolas vão entrar no calendário de sanitizações e receberão semanalmente o quaternário de amônio de 5ª geração diluído em água, assim como as unidades de saúde e o Centro de Tradições Nordestinas já recebem.

A sanitização contra a proliferação do coronavírus e o controle das arboviroses, principalmente contra o mosquito Aedes aegypti, continuam em São Gonçalo. A cada semana, alguns bairros são visitados pelas equipes da Vigilância em Saúde Ambiental. E, sempre a cada 15 dias, toda a cidade é sanitizada. No entanto, a colaboração da população é muito importante nos dois casos – tanto obedecendo as regras do isolamento social e medidas sanitárias quanto na limpeza dos seus quintais.

Publicidade

Programação de Sanitização



Segunda-feira (8): Paraíso, Jóquei, Galo Branco, Covanca e Itaúna

Terça-feira (9): Patronato, Vila Candoza, Lindo Parque, Neves e Porto do Rosa

Quarta-feira (10): Gradim, Coelho, Rocha, Venda da Cruz e Itaoca

Quinta-feira (11): Porto da Madama, Colubandê, Estrela do Norte, Tenente Jardim e Mutuá

Sexta-feira (12): Porto Velho, Barracão, São Miguel, Engenho Pequeno e Mutuaguaçu



Programação do controle de arbovirose



Segunda-feira (8): Boa Vista, Anaia Grande e Porto Velho

Terça-feira (9): Porto da Pedra, Anaia Pequeno, Arrastão, Camarão e Porto Novo

Quarta-feira (10): Mangueira, Parada 40, Arsenal e Almerinda

Quinta-feira (11): Paraíso, Engenho do Roçado, Amendoeira e Jardim Amendoeira

Sexta-feira (12): Patronato, Rio do Ouro e Jardim Nova República