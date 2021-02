Os imunizantes se esgotaram nas clínicas Dr. Zerbini, no Arsenal, e do Mutondo e no Polo Sanitário Dr. Augusto Sena, em Rio do Ouro Divulgação

SÃO GONÇALO aguarda novas remessas de doses de vacinas contra o coronavírus para continuar vacinando a população. Apenas os polos sanitários Washington Luiz, no Zé Garoto, e Hélio Cruz, em Alcântara, teve vacinas para aplicação nesta sexta-feira (5) e os estoques também devem acabar nas unidades. Os imunizantes esgotaram nas clínicas Dr. Zerbini, no Arsenal e Mutondo e no Polo Sanitário Dr. Augusto Sena, em Rio do Ouro. Ao todo, São Gonçalo já vacinou 19.641 trabalhadores da saúde, 233 idosos com mais de 90 anos, 1.370 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis) e 67 pessoas de residências terapêuticas.

Linha de frente, Ilpis e residências terapêuticas – Todos os profissionais da linha de frente de hospitais – tanto públicos, quanto particulares – PAMs, polos e postos de saúde, funcionários e idosos de Instituições de Longa Permanência (Ilpis) e funcionários e moradores de residências terapêuticas já foram vacinados. Para esses públicos, foram aplicadas 13.795 doses de CoronaVac. As outras 13.795 doses, que chegaram para este grupo destinadas à segunda dose, serão entregues nos mesmos locais onde foram vacinados com a primeira dose na próxima semana.

No dia 25 de janeiro, o município recebeu 10.210 doses da vacina Oxford-Astrazeneca, que começaram a ser aplicadas esta semana nos trabalhadores da saúde que não atuam na linha de frente e em idosos com mais de 90 anos. O mesmo público também foi alvo de outra remessa de CoronaVac – 3 mil doses e outras 70 de Astrazeneca – que chegaram ao município nesta terça-feira (02). Essas doses também foram utilizadas na ampliação da cobertura do público prioritário, conforme preconizado pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. O quantitativo referente à segunda dose da CoronaVac para essas pessoas está reservado e será enviado dentro do prazo para aplicação.