A ação, que faz parte do programa Limpa Rio, visa a evitar os riscos de enchentes no município, diminuindo assim os impactos causados pela chuva Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 06/02/2021 13:47 | Atualizado 06/02/2021 13:48

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson acompanhou o início da limpeza e do desassoreamento do trecho do rio Imboaçu, na altura do bairro Zé Garoto, realizada pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea). A ação, que faz parte do programa Limpa Rio, visa a evitar os riscos de enchentes no município, diminuindo assim os impactos causados pela chuva. As intervenções serão realizadas em um trecho de cerca de um quilômetro, na Rua Maria Lisboa, para a retirada de aproximadamente seis mil metros cúbicos de sedimentos que ficam depositados após as chuvas. Durante a limpeza, a vegetação que cresce às margens também será retirada.



Para o prefeito Capitão Nelson, o programa vai beneficiar o município e trazer melhorias para as regiões que sofrem com os impactos causados pelos temporais. “Quero agradecer o Governo do Estado e a presença do secretário de Meio Ambiente, Thiago Pampolha, por atender ao meu pedido e iniciar o trabalho de limpeza dos rios na cidade. Após desassorear o leito do Imboaçu, a ação será realizada no Rio Marimbondo e irá beneficiar moradores das ruas Paul Leroux, no Paraíso, Maria Rita, no Porto Novo, e Visconde de Itaúna, no Gradim. A região vem sendo prejudicada há décadas com o assoreamento e consequente elevação do nível da água do rio”, afirmou o prefeito.



Segundo o secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, outros rios do município serão contemplados. “A pedido do prefeito iniciaremos, ainda na primeira quinzena de março, o desassoreamento e limpeza do Rio Marimbondo, que impacta a vida de várias pessoas na cidade. Vamos trabalhar para trazer segurança e alento para a população que tem sofrido em decorrência das intensas chuvas na região”, pontuou.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente de São Gonçalo, Carlos Afonso Pereira, a drenagem do rio trará para os gonçalenses melhores condições e evitará alagamentos. “A principal importância dessa ação é o desassoreamento para evitar as enchentes que tanto prejudicam a população no nosso município. Se não houvesse essa proximidade entre a Prefeitura e o Estado, a realização desse projeto não seria possível”, concluiu.

Publicidade

O prefeito Capitão Nelson esteve, no início de janeiro, na Rua Maria Rita, vistoriando a área para identificar as medidas que podem ser implementadas na região, evitando assim os constantes alagamentos no local, causados pelo assoreamento do Rio Marimbondo. Na ocasião, foram realizadas ações emergenciais de limpeza, capina e coleta de lixo por equipes da Prefeitura.