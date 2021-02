Ao todo, 20 pessoas foram atendidas, sendo uma delas encaminhada para o Consultório na Rua, outra para o Albergue da Misericórdia e o restante dividido entre o Centro Pop e comunidades terapêuticas Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 19/02/2021 12:55

SÃO GONÇALO - As secretarias de Assistência Social e Políticas sobre Álcool e Drogas, com o apoio da Guarda Municipal e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), realizaram uma ação integrada no bairro de Neves, que ofertou o acolhimento à população em situação de rua e encaminhou usuários e dependentes de substâncias psicoativas para o Centro Pop e para as comunidades terapêuticas do município. Ao todo, 20 pessoas foram atendidas, sendo uma delas encaminhada para o Consultório na Rua e outra para o Albergue da Misericórdia.

“Nossa intenção é direcionar essas pessoas a uma vida digna, com trabalho e moradia, com foco na reinserção à sociedade”, ressaltou o secretário de Políticas sobre Álcool e Drogas, Wanderson Dias Pereira.

Durante a ação, também foram ofertados cadastros para o Bolsa Família e acolhimento em clínicas de reabilitação para aqueles que desejassem.



“Encontramos pessoas com histórias diferenciadas, como o caso do Juan, que está há três meses na rua e aceitou nossa abordagem. Conseguimos, através de uma oferta de emprego, que ele fosse para o Centro Pop, e seguiremos com seu acompanhamento. Vamos continuar com as abordagens porque sabemos que precisam do total apoio do poder público”, contou Wagner Rodrigues, secretário de Assistência Social.



A ação conjunta também foi feita esta semana na Praça do Mutuá e na Rua Aluísio Neiva.