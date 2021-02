'As operações de combate às irregularidades de trânsito vão continuar por toda a cidade', garantiu o subsecretário municipal de Transportes, Fábio Lemos Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 24/02/2021 12:29

SÃO GONÇALO - As secretarias de Transportes e de Ordem Pública realizaram novas ações integradas para coibir transporte ilegal, irregularidades no trânsito e desordem urbana. Ontem (23), as operações foram realizadas nos bairros de Santa Izabel e Alcântara e resultaram na apreensão de quatro motos, três carros de passeio e uma van.

Na primeira fiscalização, na Praça de Santa Izabel, agentes da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas abordaram e orientaram os comerciantes em situação irregular a retirarem barracas e trailers da praça. Eles têm até esta sexta-feira, dia 26, para cumprirem a determinação. “Desde que assumiu a prefeitura, Capitão Nelson tem determinado esse tipo de ordenamento para termos uma cidade mais organizada para os munícipes”, disse o secretário de Ordem Pública, Major David Ricardo.

Publicidade

Também na praça, foram realizadas ações de combate ao transporte irregular de passageiros e irregularidades no trânsito. Três motos e uma van foram apreendidas. O motorista da van apresentou uma liminar da justiça autorizando a realização de transporte de passageiros, mas o documento não estava em seu nome e, por isso, o veículo foi removido. As motos foram apreendidas por diferentes irregularidades, como ausência de documentos de habilitação e legalização e condutores que transitavam sem fazer uso do capacete.

“É fundamental o apoio da Guarda Municipal e também da Polícia Militar nesse tipo de ação, auxiliando todo o trabalho. Vamos trabalhar para manter a praça organizada para a população”, afirmou o comandante da Guarda Municipal, Antonio dos Santos.

Publicidade

A segunda etapa da operação foi realizada à noite na Rua São Pedro de Alcântara, atrás do Condomínio Almirante Cox, com o objetivo de coibir o transporte irregular de passageiros e as irregularidades de trânsito ao longo da via. Três carros de passeio e uma moto foram rebocados por estacionamento irregular. Também foi constatada a ausência de documento de habilitação de dois condutores, que foram multados e só não tiveram seus veículos apreendidos porque conseguiram condutores habilitados para retirar os automóveis. Os carros estacionados de forma irregular, que não foram apreendidos, foram multados pela Secretaria de Transportes.

"As operações de combate às irregularidades de trânsito vão continuar por toda a cidade", garantiu o subsecretário municipal de Transportes, Fábio Lemos.