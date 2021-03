Mostra 'A mulher e sua força' destaca lideranças femininas empoderadas da cidade, suas histórias de vida e trajetórias profissionais que fazem a diferença na sociedade Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 08/03/2021 19:05

SÃO GONÇALO - Para celebrar o Dia Internacional da Mulher (8/03), o São Gonçalo Shopping está promovendo a ação #EmpoderaEla, que tem como objetivo contribuir para reflexões e diálogos inspirados pela data. A campanha acontece desde 2019 e, este ano, terá como tema o protagonismo das mulheres na saúde e na ciência e sua atuação no combate à pandemia.

Nesta segunda, o shopping inaugurou a exposição A mulher e sua força, que destaca mulheres empoderadas da cidade, suas histórias de vida e trajetórias profissionais. Entre as homenageadas estão Patrícia Silva, criadora do projeto Unidos pela vida, que assiste centenas de mulheres com câncer de mama; Tânia Loyola, ex-subsecretária de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência, advogada e mãe que influenciou três filhos e o marido a cursarem Medicina; Bruna Pires, que junto a um grupo de mulheres nutricionistas criou uma cartilha para auxiliar o manuseio de alimentos por comerciantes de rua; e a enfermeira Aline Farias, que destaca a comunicação com afeto em seu trabalho na ala pediátrica e no PSF Unidade de Saúde atuando na linha de frente da Covid.

mulheres que visitarem a exposição serão contempladas com um brinde da loja O Boticário (quantidade limitada). Além da expo - que fica durante todo o mês da mulher - o público desfruta ainda de um belo desfile com a participação da DJ Camilly e de Bruna Pires, uma das mulheres homenageadas na exposição, com transmissão nos perfis do São Gonçalo Shopping no Facebook (entrevista ao vivo às 19h30 especial com a embaixadora nacional da campanha #EmpoderaEla, a biomédica e pesquisadora Jaqueline Goes, que ganhou os holofotes no início da pandemia ao liderar a equipe que sequenciou o genoma do coronavírus no Brasil. Ela falará sobre os desafios das mulheres no mercado de trabalho e contará sobre sua trajetória na ciência. Na abertura da mostra, que ficará até o dia 31 de março no empreendimento administrado pela Aliansce Sonae,(quantidade limitada). Além da expo - que fica durante todo o mês da mulher - o público desfruta ainda de um belocom a participação da DJ Camilly e de Bruna Pires, uma das mulheres homenageadas na exposição, com transmissão nos perfis do São Gonçalo Shopping no Facebook ( facebook.com/SaoGoncaloShopping ) e no Instagram ( instagram.com/sgssaogoncaloshopping ). Nesses canais e também no hotsite da ação ( www.empoderaela.com.br ), haverá umaespecial com a embaixadora nacional da campanha #EmpoderaEla, a biomédica e pesquisadora Jaqueline Goes, que ganhou os holofotes no início da pandemia ao. Ela falará sobre os desafios das mulheres no mercado de trabalho e contará sobre sua trajetória na ciência.

O São Gonçalo Shopping fica na Av. São Gonçalo n. 100, bairro Boa Vista (Rodovia Niterói-Manilha, km 8,5) e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h.