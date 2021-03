Ato da Câmara de São Gonçalo suspende eventos especiais por 30 dias

Somente os vereadores, servidores e agentes de segurança poderão assistir presencialmente às sessões e reuniões permitidas Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 10/03/2021 21:31

SÃO GONÇALO - A Câmara Municipal publicou no Diário Oficial Eletrônico desta quarta-feira (10) o Ato da Mesa Diretora nº 0001/2021, oficializando a adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo coronavírus no âmbito do Palácio 22 de Setembro, prédio que abriga o Poder Legislativo local. As medidas preventivas obedecerão o prazo de 30 dias, a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogadas de acordo com a avaliação periódica da realidade clínica e dos riscos de contaminação pela doença no município.

De acordo com a redação publicada, durante a vigência do Ato da Mesa Diretora, ficam suspensas as audiências públicas, sessões solenes e reuniões especiais. O texto ressalva, porém, que as sessões ordinárias e extraordinárias e as reuniões das comissões permanentes permanecerão inalteradas, sem presença de público externo, para que a atividade parlamentar não seja prejudicada. Somente os vereadores, servidores e agentes de segurança poderão assistir presencialmente.