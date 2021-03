Visitado por colegas de farda, Brito demonstrou bom humor. Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 12/03/2021 19:04 | Atualizado 12/03/2021 19:06

SÃO GONÇALO - O policial militar Rodolfo José de Souza Brito, conhecido como Cabo Brito, de 33 anos, recebeu alta hoje do Hospital Estadual Alberto Torres, onde esteve internado desde o dia 8 de fevereiro após ser baleado por criminosos no rosto, braço, peito e barriga durante ação diurna em Arraial do Cabo.

No dia 1 de março ele havia sido transferido do UTI para o quarto da unidade. O PM ficou paraplégico, mas seu quadro é estável. Ele foi levado para a casa de familiares no Espírito Santo por um helicóptero oferecido pelo Governo do Estado. Visitado por colegas de farda, Brito demonstrou bom humor.