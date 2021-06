Estado mostrou os principais investimentos socioambientais aos chefes de Executivo de cidades fluminenses e divulgaram os valores que cada uma destas receberá - Divulgação / Luiz Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 18/06/2021 12:53

SÃO GONÇALO -O prefeito Capitão Nelson e o secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, participaram da apresentação do Governo do Estado sobre o resultado da concessão dos serviços de saneamento pós-leilão da Cedae. Outros 28 prefeitos de municípios fluminenses participaram do encontro, que aconteceu em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Representantes do Governo do Estado apresentaram os principais investimentos socioambientais aos chefes de Executivo e divulgaram os valores que cada uma das cidades receberá por conta do leilão da Cedae. Segundo eles, São Gonçalo receberá cerca de R$ 904 milhões, que serão pagos em três parcelas.

“A Prefeitura de São Gonçalo está trabalhando e se estruturando para lançar um plano de investimentos para utilização dos recursos oriundos do leilão da Cedae. O município solicitou um levantamento das principais demandas, por secretarias, para a definição das questões que serão prioritárias nos projetos a serem desenvolvidos. Já há alguns diagnósticos prontos, que preveem investimentos em programas de urbanização de bairros e reforço na segurança pública, além da criação de um fundo de investimentos, que irá garantir a manutenção financeira dos projetos a serem implementados”, destacou Douglas Ruas.

A atual gestão municipal declarou que vem mapeando, desde janeiro, a situação de todo o município para implantar um novo sistema gerorreferenciado de informações. A expectativa é de que São Gonçalo comece a caminhar para se tornar uma “Cidade Inteligente”. A Prefeitura disse estar utilizando tecnologia e conhecimento topográfico para estruturar o plano de investimentos e a oferta de serviços oferecidos à população.

O sistema de informações territoriais integra o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM), instrumento que oferece um detalhado banco de dados para nortear as políticas públicas e garantir a melhoria dos serviços públicos. O levantamento georreferenciado abrange uma área de 220 quilômetros quadrados da cidade. Assim, a Prefeitura terá um diagnóstico preciso de cada área e poderá criar condições para aperfeiçoar a prestação de serviços, em especial o necessário controle do espaço urbano, em ações de trânsito, segurança e ocupação de solo.

O leilão foi realizado no dia 30 de abril e arrecadou R$ 22,6 bilhões em outorgas. Este é o maior projeto de infraestrutura socioambiental do país e prevê a universalização do saneamento básico em uma área onde vivem 10,3 milhões de pessoas, o que equivale a 60% da população fluminense. Os investimentos previstos na concessão visam a garantir a qualidade da água fornecida e a despoluição de rios, lagoas e baías. Além do valor de outorga, deverão ser investidos aproximadamente R$ 27,1 bilhões em obras e gerados mais de 24 mil empregos diretos e indiretos.