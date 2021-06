Planejamento das rondas é estruturado com as informações obtidas a partir da mancha criminal do município, com o objetivo de reduzir os índices de violência - Divulgação / Renan Otto

Planejamento das rondas é estruturado com as informações obtidas a partir da mancha criminal do município, com o objetivo de reduzir os índices de violênciaDivulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 18/06/2021 14:00

SÃO GONÇALO - Agentes da Operação São Gonçalo Presente, integrada à Secretaria de Ordem Pública, foram mobilizados para 18 ocorrências somente nesta semana. Entre os principais fatos registrados de 11 a 17 de junho, estão a apreensão de veículo e aparelho celular, tráfico e porte de drogas, cumprimento de mandado de prisão, tentativa de homicídio, recuperação de veículo roubado, resistência e lesão corporal.

O patrulhamento contínuo pelas áreas de atuação do programa já registrou, só neste ano, 75 mandados de cumprimentos de prisão e capturas de foragidos e 54 prisões em flagrantes, totalizando 129 presos. As rondas são feitas pelas principais avenidas, com uso de motos e viaturas, exclusivamente em áreas urbanas com grande movimentação.

Publicidade

O planejamento das rondas é estruturado com as informações obtidas a partir da mancha criminal do município, com o objetivo de reduzir os índices de violência. Os agentes também realizam visitas diárias em estabelecimentos comerciais, entre o horário das 5h e 23h.